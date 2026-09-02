Diyarbakır Çermik'te seyir halindeki motosiklet alev aldı - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te seyir halindeki motosiklet alev aldı

Diyarbakır Çermik\'te seyir halindeki motosiklet alev aldı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde seyir halindeki motosiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu motosiklet kullanılamaz hale gelirken, bazı otomobil sahipleri araçlarını olay yerinden uzaklaştırdı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir motosiklette seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Tepe Mahallesi Katip Mehmet Caddesi'nde C.F. idaresindeki 21 AHY 623 plakalı motosiklet hareket halindeyken yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrasında motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Bazı otomobil sahipleri de yangından etkilenmemek için park halindeki araçlarını olay yerinden uzaklaştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Çermik'te seyir halindeki motosiklet alev aldı - Son Dakika

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