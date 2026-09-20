Diyarbakır Çınar'da 4 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki genci jandarma arıyor

Diyarbakır Çınar'da 4 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki genci jandarma arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çınar'da 4 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki genç için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ailesi, genç eve dönmeyince 4 gün önce Çınar İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
İlçede yaşayan Ahmet Derse'nin eve dönmemesi üzerine ailesi 4 gün önce Çınar İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.
Derse'nin bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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