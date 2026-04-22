Diyarbakır'da 13 Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
Diyarbakır'da 13 Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

22.04.2026 12:04
Diyarbakır'da sağlık hizmetlerini güçlendirmek için 13 yeni aile sağlığı merkezi açıldı.

Diyarbakır'da birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 13 yeni aile sağlığı merkezi hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının güncel yönetmeliğine ve deprem güvenliği başta olmak üzere afetlere dayanıklılık standartlarına uygun şekilde yapılan merkezler hizmete açıldı.

Yeni merkezlerle birlikte vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşırken, hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Modern fiziki altyapıya sahip olarak projelendirilen aile sağlığı merkezlerinde, muayene odaları, bebek, çocuk izlem alanları, aşı uygulama birimleri ve danışmanlık hizmetleri güncel standartlara uygun şekilde planlandı.

Engelli erişimine uygun olarak tasarlanan merkezlerde, hasta ve çalışan güvenliği ile hizmet sürekliliği ön planda tutuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, açılan yeni aile sağlığı merkezleri ile birlikte kent genelinde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların daha etkin bir şekilde sürdürülmesini hedeflediklerini belirtti.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık sistemimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Hizmete açtığımız 13 yeni aile sağlığı merkezimizle vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay, hızlı ve nitelikli şekilde ulaşmasını hedefliyoruz. Yeni yönetmeliğe uygun olarak planlanan bu merkezlerimizde yalnızca hizmet kalitesini değil aynı zamanda deprem ve afetlere karşı dayanıklılığı da esas aldık. Açtığımız merkezlerde çoğunlukla, ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulması halinde hekim sayısının artırılabileceği şekilde projelendirilmiştir. Bu sayede artan nüfus ve hizmet ihtiyacına hızlı ve etkin şekilde cevap verebilecek esnek bir altyapı oluşturduk. Amacımız sadece yeni merkezler açmak değil aynı zamanda güvenli, sürdürülebilir ve güçlü bir birinci basamak sağlık hizmeti altyapısı oluşturmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 13 Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır'da 13 Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
