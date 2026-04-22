Diyarbakır'da 13 Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

DİYARBAKIR'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan 13 yeni Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce, kent genelinde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve toplum sağlığının korunmasına yönelik 13 yeni aile sağlığı merkezi yapıldı. Engelli erişimine uygun olarak tasarlanan ve afetlere karşı dirençli olarak tamamlanan merkezler, hizmete alındı. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, açılışı yapılan merkezlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık sistemimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Hizmete açtığımız 13 yeni aile sağlığı merkezimizle birlikte vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay, hızlı ve nitelikli şekilde ulaşmasını hedefliyoruz. Yeni yönetmeliğe uygun olarak planlanan bu merkezlerimizde; yalnızca hizmet kalitesini değil, aynı zamanda deprem ve afetlere karşı dayanıklılığı da esas aldık. Açtığımız merkezlerde çoğunlukla, ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulması halinde hekim sayısının artırılabileceği şekilde projelendirilmiştir. Bu sayede artan nüfus ve hizmet ihtiyacına hızlı ve etkin şekilde cevap verebilecek esnek bir altyapı oluşturduk" dedi.