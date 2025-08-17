Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü D.İ.'nin kontrolünü yitirdiği 34 AAY 909 plakalı otomobil, V.İ.'ye ait 21 AEY 520 plakalı park halindeki otomobile çarpıp, takla atarak ters döndü. Kazada D.İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.İ. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da 14 Yaşındaki Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
