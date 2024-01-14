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Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan araçta 15 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan araçta 15 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında dur ihtarına uymayarak kaçan bir araçta yapılan aramada 15 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Diyarbakır\'da dur ihtarına uymayan araçta 15 kilogram esrar ele geçirildi
14.01.2024 - 14:05,
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve 15 kilogram kubar esrar ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaştı.

Polisin takibi sonucu Ulutürk Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 15 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü Ş.B. (21) gözaltına aldı.

Ş.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan araçta 15 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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