Diyarbakır'da 15. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 15. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Diyarbakır\'da 15. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Mezopotamya Fuarcılık tarafından düzenlenen fuara, 314 marka ve firma katıldı. Fuar, tarım ve hayvancılık sektöründeki yenilikleri tanıtmak ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenleniyor. Fuar, 4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

30.04.2024 16:49
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Diyarbakır'da "15. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Mezopotamya Fuarcılık tarafından Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, 314 marka ve firma katıldı.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, Mezopotamya'nın tarım ve hayvancılığın doğduğu topraklar olduğunu belirtti.

Kaya, "Bize düşen tarımın coğrafyasını, gastronomisini ve turizmini geliştirmek. O günden bize kalan bu değeri gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimizden biri olmalı." dedi.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de, tarım sektöründeki yenilikleri, gelişmeleri ve modernizasyonu, çiftçilere, üreticilere ve tüm ilgililere tanıtılmasında fuarın rolünün oldukça önemli olduğunu söyledi.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav da, Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ticari ilişkilerin önemine değindi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı, stantlar gezildi.

En güzel oğlak yarışmasında ilk üçe giren oğlakların sahiplerine altın hediye edildi.

Mekanizasyon ve teknolojileri, hayvansal üretim makineleri, su ve sulama teknolojileri, gübreler, zirai ilaçlar, tohum, fide, fidan ve bahçecilik ile ilgili teknolojiler, ekolojik tarım, agro bilişim, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri, ilaçları ve ekipmanları konularında faaliyet gösteren 314 firmanın stant açtığı fuar, 4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 15. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika
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