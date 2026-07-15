15 Temmuz Şehitleri Diyarbakır'da Anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitleri Diyarbakır'da Anıldı

15.07.2026 12:16
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15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Vali, milletvekili, askeri yetkililer ve vatandaşlar şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü nedeniyle Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.

Diyarbakır Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Anma programı kapsamında Yenişehir ilçesinde bulunan Hava Şehitliği'ndeki şehitlerin kabri ziyaret edildi.

Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen programa Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

İl müftüsü tarafından yapılan duanın ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

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