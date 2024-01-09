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Diyarbakır'da 16 yaşındaki genç kız, apartmanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da 16 yaşındaki genç kız, apartmanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 8 katlı apartmanın 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ravzanur Bülbül (16), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da 16 yaşındaki genç kız, apartmanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti
09.01.2024 - 23:41,
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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, 8 katlı apartmanın 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ravzanur Bülbül (16), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Ravzanur Bülbül, binanın 7'nci kattaki evlerinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek, zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ravzanur'un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Ravzanur'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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