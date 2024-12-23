Diyarbakır'da 1631 Kadın KADES'ten Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 1631 Kadın KADES'ten Yaralandı

Diyarbakır\'da 1631 Kadın KADES\'ten Yaralandı

Diyarbakır'da KADES uygulaması sayesinde bu yıl 1631 kadın, şiddetten kurtulmak için yardım aldı.

23.12.2024 13:51
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Diyarbakır'da bu yıl 1631 kadın, Kadın Destek Uygulamasından (KADES) istifade ederek, güvenlik güçlerinin desteğiyle bulundukları zor durumdan kurtuldu.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca kullanıma sunulan KADES, şiddet veya cinsel saldırı gibi zor durumlarla karşılaşan kadınların kurtarıcısı oldu.

Akıllı telefon kullanıcısı kadınların indirdiği KADES, aile içi veya kendilerine yönelik şiddet olayları gibi acil durumlarda tek tuşla ihbarda bulunmalarına imkan sağlıyor.

KADES sayesinde sisteme düşen ihbarları değerlendiren polis ve jandarma ekipleri, çok sayıda kadını bulundukları zor durumdan kurtardı.

Diyarbakır'da 2024'te 1631 kadın "imdat" butonuna basarak yardım aldı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği verilerine göre, kentte 2022'de 1102, 2023'te 1049, 2024'te ise 1631 kadın KADES uygulamasından istifade ederek, "imdat" butonuna basıp, güvenlik güçlerinin desteğiyle bulundukları zor durumdan kurtuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Serdar Latifoğlu, AA muhabirine, KADES'in 18 yaş üstü şiddet mağduru kadınların veya şiddet görme ihtimali olan aile bireylerinin cep telefonlarına indirdiği bir uygulama olduğunu belirtti.

Latifoğlu, binlerce kişinin KADES uygulamasını akıllı telefonlarına indirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Şiddet mağduru veya şiddet görme ihtimali olan kadınların hızla butona basmasının şiddet olaylarını azalttığını söyleyebiliriz. Daha önce şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi olan kadınlar 155, 112 ve 156 ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çağrı merkezi olan 183'ü aramaktaydı. Burada zaman kaybı söz konusuydu. KADES her türlü şiddete karşı çok hızlı. KADES uygulamasıyla kadınlar ve çocuklar kendini çok daha güvende hissediyor."

KADES uygulaması kullanan kadınların bir tehlike anında butona basmasıyla ekiplerin olay yerine hızlıca ulaştığını anlatan Latifoğlu, uygulamayı kullanan kişilerin, butona basmasıyla telefonuna bir teyit mesajı geldiğini, kişinin onayladığı bu mesajın Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin sistemine düştüğünü söyledi.

Latifoğlu, bu aşamadan sonra şiddetin yaşandığı konuma hızla kolluk biriminin sevk edildiğini belirterek, "Bu ekibin olay yerine ulaşması ortalama 3 veya 5 dakika içerisinde gerçekleşir. Bütün iş ve işlemler yapılır, şiddet mağduru kadın hakkında gerekli koruyucu, önleyici tedbirler alınır. Koruyucu ve önleyici tedbirler alındıktan sonra kişi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine yönlendirilir, merkez bünyesinde yürütülen psikososyal destek, barınma, eğitim ve hukuk hizmetlerinden faydalanır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 1631 Kadın KADES'ten Yaralandı - Son Dakika

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