Diyarbakır'da 2 Akraba Serbest Bırakıldı

2 AKRABASI SERBEST BIRAKILDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ailenin akrabaları İ.K. ve Ş.K., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklu Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın ise ifade işlemleri sürüyor.
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
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