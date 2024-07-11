Diyarbakır\'da 2 çocuk çaya girerek boğuldu

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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde serinlemek için çaya giren 2 çocuk boğuldu.

Ambar Çayı'na serinlemek için giren ve kuzen oldukları öğrenilen Enes O. (9) ve Mehmet Hüseyin O. (14) bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından çevredekilerin de yardımıyla yürütülen çalışma sonucu çocukların cesedine ulaşıldı.

Çocukların cenazesi Kocaköy Devlet Hastanesi morguna gönderildi.