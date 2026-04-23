Diyarbakır'da 23 Nisan Çocukların "Yurtta Barış, Dünyada Barış" Mesajıyla Kutlandı

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Diyarbakır Valiliği'nce düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken çocuklar, "Yurtta barış, dünyada barış" şarkısını seslendirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Diyarbakır'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başlayan programın ardından Diyarbakır Valiliği önünde resmi tören düzenlendi. Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Gülay Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu.

Törende, Vali Kurt İsmail Paşa Ortaokulu korosu "Yurtta barış, dünyada barış" şarkısını seslendirildi. İlkokul öğrencilerinin bayraklarla yaptığı gösterinin ardından Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekilmesiyle devam eden törende, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.