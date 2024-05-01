Diyarbakır\'da 26 yıl 18 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 26 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında 26 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U'nun Silvan ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????
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