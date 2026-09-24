Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü kavgada 4 şüpheli tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildi

Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü kavgada 4 şüpheli tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 21 Eylül'de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Eylül'de Aziziye Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan ve Oktay Tokay, Mesut Tokay ile Mehmet Baydur'un hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Bu arada tarafların alacak verecek meselesini görüşmek için bir araya geldikleri, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenilmişti.
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