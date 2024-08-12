Diyarbakır\'da 400 kişi için istihdam kurası çekildi

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Diyarbakır'da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek 400 kişi için kura çekildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonunda, Valilik ve Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Valilik bünyesindeki kurumlarda istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Noter huzurunda çekilen kurayla, 20 Ağustos-31 Aralık 2024'te istihdam edilecek 400 kişi belirlendi.