Diyarbakır\'da 50 çocuk dilendirme operasyonunda yakalandı

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DİYARBAKIR'da polisin, zorla dilendirilen, su ve mendil sattırılan çocuklara yönelik ocak ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 50 çocuk yakalandı. Ailelerine cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, özellikle trafik ışıklarında ve cami önlerinde zorla dilendirilen, su ve mendil sattırılan çocuklarla ilgili çalışma yapıldı. Merkez Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde tespit edilen bölgelere Ocak ayı boyunca motosikletli yunus timlerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, 50 çocuk yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen çocukların aileleri tespit edilip, tebligat yapılarak cezai işlem uygulandı. Ailelere, çocuklarının suça bulaşmaması yönünde uzman görevlilerce gerekli bilgilendirme yapıldı.

Kent genelinde yürütülen çalışmaların, geleceğin teminatı olan çocukları suç ve suçludan korumak, okula devamlılıklarını sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Operasyonların gece ve gündüz farklı saatlerde devam edeceği öğrenildi. (DHA)