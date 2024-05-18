Diyarbakır'da 6 çocuklu Baran çifti tarihi ve turistik mekanlarda tatlı satıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da 6 çocuklu Baran çifti tarihi ve turistik mekanlarda tatlı satıyor

Diyarbakır\'da 6 çocuklu Baran çifti tarihi ve turistik mekanlarda tatlı satıyor

Diyarbakır'da yaşayan 6 çocuklu Baran çifti, dayanışma içerisinde hazırladıkları 6 çeşit tatlıyı tarihi ve turistik mekanlarda satıyor. Hasan Baran, eşinin tavsiyesiyle tatlı işine başladığını ve çocuklarının eğitimine önem verdiklerini belirtti. Ayşe Baran ise tatlı üretimine başlamalarının amacının çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak olduğunu söyledi.

18.05.2024 12:53
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Diyarbakır'da yaşayan 6 çocuklu Baran çifti dayanışma içerisinde hazırladıkları 6 çeşit tatlıyı tarihi ve turistik mekanlarda satıyor.

Merkez Bağlar ilçesinde börekçilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan Hasan Baran (43), eşinin tavsiyesi üzerine tatlı işine başladı.

İlçede yaklaşık 10 metrekarelik dükkanda Ayşe Baran'ın (40) hazırladığı çeşitli tatlıları arabasına seyyar arabasına yükleyen Hasan Baran, merkez Sur ilçesinde İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Hasanpaşa Hanı ve Dört Ayaklı Minare gibi tarihi ve turistik mekanlarında satışını gerçekleştiriyor.

Hasan Baran, AA muhabirine, daha önce börekçilik yaptığını, eşinin tavsiyesiyle tatlı işine başladığını söyledi.

"Eşimin sonsuz desteği var. Onun sayesinde bu işi yürütüyorum. Tek derdiğimiz çocuklarımızın eğitimi. Eğitime çok önem veriyoruz." ifadelerini kullanan Baran, eşinin çocukları okula gönderdikten sonra iş yerinde tatlıları hazırladığını kaydetti.

Bakan, eşinin hazırladığı tatlıları seyyar arabaya koyduğunu ifade ederek, "Sonra yola koyuluyorum. Eşim de çocukları okuldan almaya gidiyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu yerlerde satış yapıyorum. Geleneksel tatlıların yerine magnolya, supangle, trileçe, sultan sarması, Kıbrıs tatlısı ve kek satıyoruz. Ondan dolayı müşteriler ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Ayşe Baran da en büyüğü 20 en küçükleri 6 yaşında olan 3'ü kız 6 çocuğuna daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla tatlı üretimine başladıklarını, eşine destek için bu işe başladığını anlattı.

Eşinden tatlı yapımlarını öğrendiğini anlatan Baran, şöyle devam etti:

"Eşim de bana yardımcı oluyor. Tatlıları hazırladıktan sonra eşimin arabasını hazırlıyoruz. Sonra eşim tatlıların satışını yapmak için çıkıyor. Yaptığımız ürünleri eşim Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde satıyor. Amacımız çocuklarımıza, onlara iyi bir gelecek sağlamak. Ben de okumayı çok isterdim. Okuma yazmayı kendi çabamla öğrendim. Bu nedenle çocuklarımın okumasını çok istiyorum. Özellikle kızlarımın okumasını çok istiyorum. Çünkü kızlar okumadığı zaman eziliyor. Onlar için çabalıyorum. Bazen 3 saat uykuyla işe gelip gidiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 6 çocuklu Baran çifti tarihi ve turistik mekanlarda tatlı satıyor - Son Dakika

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