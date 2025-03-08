Diyarbakır'da 7 mahallenin yükü kadın muhtarların omuzlarında

7 mahalleyi kadın muhtarlar yönetiyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da merkez Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçesine bağlı 7 mahallede kadın muhtarlar, vatandaşların her sorununa yetişmeye çalışıyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Yolaltı Mahallesi'nde Suzan Altıntaş, Kooperatifler Mahallesi'nde Fatima Kantar, Şehitlik Mahallesi'nde Sadiye Sebat, Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi'nde Çiçek Gözen, Körhat Mahallesi'nde Dilek Dere, Muradiye Mahallesi'nde Dilek Demir, ve Sur ilçesinin Lalebey Mahallesi'nde Şener Çelik, Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde muhtarlık yarışına girdi.

2014 ve öncesinde tek kadın muhtarın görev yaptığı kent merkezinde, bu seçimde 7 mahallede mührü kadın muhtarlar devraldı. Kadın muhtarlar, görev süreleri boyunca vatandaşların her sorununa yetişmeye çalışıyor.

Körhat Mahalle Muhtarı Dilek Dere, aslen doğma büyüme Sakarya Hendekli olduğunu, 9 senedir Diyarbakır'da yaşadığını söyledi. Eşinin görev amacıyla geldiğini, yerleştikleri Diyarbakır'da muhtar seçildiğini belirten Dere, ilk dönemi ve bir yıldır muhtar olduğunu ifade etti.

Dere, bu gün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu söyleyerek, "Biz 7 kadın, dört merkez ilçede Diyarbakır'ı yönetiyor diyebiliriz. 7 kadın muhtar olarak bize gelen vatandaşlarımızın çoğu da kadın. Kadınlar bize geldiklerinde sorunlarını daha kolay dile getiriyorlar. Gerek iş imkanı, gerek gıda yardımı, gerek başka sorunları daha kolay anlatıyorlar. Bizimle normal sohbet edebiliyorlar. Biz, onlara hem psikolog oluyoruz, hem arkadaş oluyoruz, hem de birer muhtar oluyoruz. Onlarla beraber çalışmaya çalışıyoruz" dedi.

"Yaşlı amcalar bazen gelip kendilerini evlendirmemizi istiyorlar. Evlenmek istediklerini dile getiriyorlar"

"Bizde kadınlarımızı güçlü, güzel bir yere de getirmeye çalışıyoruz" diyen Dere, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlara iş imkanı sağlayarak ayakları üstünde durmalarını istiyoruz. Ekonomik güçlerini kendileri sağlamalarını istiyoruz. Yaşlı amcalarımız, gençlerimiz geliyor. Yaşlı amcalar bazen gelip kendilerini evlendirmemizi istiyorlar. Evlenmek istediklerini dile getiriyorlar. 7 kadın muhtar en az ayda 1-2 kere toplanıyoruz. Hem mahallemizdeki sorunları birbirimize anlatarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. STK'lar, partileri gezerek sorunları dile getirmeye çalışıyoruz. Güçlü kadınlar olarak onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Bütün kadınlarımız güçlüdür, güçlü olduklarını unutmasınlar. Kadın, her zaman her şeyi yapar."

Şeyhşamil Mahalle Muhtarı Çiçek Gözen, geçen dönem de aday olduğunu ve az bir farkla kaybettiğini dile getirdi. Pes etmeyip mücadele ettiğini kaydeden Gözen, Bağlar'ın çok yoksul kesim olduğunu, birde depremin oluşturduğu hasarlar ile sorunların çok olduğunu ifade etti.

Günde ortalama 30-40 kişi geldiğini belirten Gözen, "Ramazan ayı, günlük 100-150 kişi buluyor. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kutluyorum. Kadınlar; mücadele etsin, güçlü olsunlar, ayakları üstünde dursunlar. Ülkemiz barış havasında, öyle görüyoruz, çok seviniyoruz. Sağlık, barış, huzur olsun. Anneler, kadınlarımız ağlamasın. Bunu diliyorum" ifadelerini kullandı.