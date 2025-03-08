Diyarbakır'da 8 Mart Dünyalı Kadınlar Günü Mitingi Yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 8 Mart Dünyalı Kadınlar Günü Mitingi Yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitinginde kadınlar, barış güvercini uçurdu. DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın barış çağrısına destek vereceklerini belirtti ve kadınların barış mücadelesinde öncülük edeceklerini ifade etti.

08.03.2025 16:12  Güncelleme: 17:23
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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitinginde kadınlar, barış güvercini uçurdu. Mitingde konuşan DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya sahip çıkacaklarını söyledi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda 'Kadın Kırımına isyan ediyoruz, özgürlüğe yürüyoruz' sloganıyla miting düzenlendi. DEM Parti öncülüğünde düzenlenen mitinge, DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bir grup kadının barış güvercini uçurmasıyla başlayan mitingde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan mesajı da okundu. Miting alanına gelen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kadın polislere, kadın sağlık çalışanları ve mitinge gelen kadınlara karanfil vererek, günlerini kutladı.

'Barışı inşa edecek olan biz kadınlar olacağız'

Mitingde konuşan DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya sahip çıkacaklarını ifade etti. Çağrının gerekliliğini yerine getireceklerini aktaran Türkoğlu, "Öcalan, 27 Şubat'ta yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısı ile barışın umudunu bu topraklarda bir kez daha büyüttü. Savaşa karşı barışın olanaklarının var olabileceğini, sadece Türkiye'ye değil, Orta Doğu'ya ve tüm dünyaya gösterdi. Dünya pür dikkat bu mesaja kulak kesildi. Tüm dünya, Sayın Öcalan'ın verdiği mesajı dikkatle dinledi ve aynı zamanda olumlu karşıladı. Bu topraklarda savaşın hanemize nasıl döndüğünü en iyi biz kadınlar biliyoruz. Savaş karşıtlığında, barış mücadelesinde elbette ki en önde yine kadınlar olacak. Barışı inşa edecek olan da biz kadınlar olacağız. Bu savaşı, hakimiyet adı altında dayatanlar aslında kadın mücadelesine de ket vurmaya çalışıyor. Bu yüzden de Öcalan'ın çağrısı, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyütme çağrısıdır. Biz kadınlar bu çağrıya her yönüyle sahip çıkacağız. Bu çağrının gereklerini ilmek ilmek yerine getireceğiz. İktidar da bu çağrıyı iyi dinlesin. Elbette ki bu çağrının hayat bulabilmesi için bu ülkede demokratik bir değişime ihtiyaç var. Kürt sorununun demokratik çözümü için, demokratik siyasetin hayat bulabilmesi için bu ülkede özgürlüklerin ve eşitliklerin güvence altına alınması lazım. Yani bu ülkenin demokratikleşmesi lazım. Yıllardır barış mücadelesi veren bizler, bu ülkenin demokratikleşmesi için mücadelemizi yükselttik. Bu çağrıyla birlikte de kadınlar olarak mücadelemizi daha çok büyüteceğiz" şeklinde konuştu.

Miting, sanatçı Rojda'nın konser dinletisinin ardından son buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 8 Mart Dünyalı Kadınlar Günü Mitingi Yapıldı - Son Dakika

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