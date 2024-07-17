Diyarbakır'da 80 Kilo El Yapımı Patlayıcı Bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 80 Kilo El Yapımı Patlayıcı Bulundu

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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, yol kenarına tuzaklanmış amonyum nitrat ve şeker karışımlı 80 kilo el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edilen patlayıcı, ciddi bir tehlikenin önüne geçildi.

17.07.2024 16:14
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DİYARBAKIR'da Hani ilçesinde yol kenarına tuzaklanmış amonyum nitrat ve şeker karışımlı 80 kilo el yapımı patlayıcı (EYP), jandarma tarafından bulunup, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16 Temmuz'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonu düzenlendi. Operasyonda Hani ilçesi kırsal Topçular Mahallesi yakınında asfalt yol kenarında Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Hani İlçe Jandarma Komutanlığı METİ timleri tarafından kokuya duyarlı köpek 'Cebir' ile yapılan aramalarda, EYP tespit edildi. Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), bölgede önlem alındıktan sonra amonyum nitrat ve şeker karışımlı 80 kilo EYP'yi imha etti.

Diyarbakır\'da 80 Kilo El Yapımı Patlayıcı Bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 80 Kilo El Yapımı Patlayıcı Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 80 Kilo El Yapımı Patlayıcı Bulundu - Son Dakika
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