Diyarbakır'da 81 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

DİYARBAKIR'da polis ekiplerince durdurulan TIR'da yapılan aramada 81 kilogram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışma kapsamında şüpheli bir TIR'ı takibe aldı. Uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. Aramada, toplam 81 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
