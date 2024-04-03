AHMET ÜN
Van Büyükşehir Belediyesi DEM Parti aday olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararının kaldırılmasına yönelik Diyarbakır'da protesto edenlerden gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da, DEM Parti Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanları seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ile çok sayıda partili, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın yerine mazbatanın ikinci olan AKP'li adaya verilmesi kararını protesto etmek için yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi.
Diyarbakır İl Seçim Kurulu önünden yürüyüşe geçmek isten gruba polisin müdahale etmesiyle yaşanan gerginlikte 4 kişi gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen 4 kişi bugün ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Abdullah Zeydan protestosunda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Sinop Belediye Başkanı seçilen Metin Gürbüz, mazbatasını aldı. Gürbüz, göreve başlamak için hazır olduğunu belirtti.
Aydın'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Mustafa Savaş'ın üst üste 3 seçimi de kaybetmesi ve rakibi Özlem Çerçioğlu'ndan daha az oy alması seçim sonrası tartışmalara neden oldu.
31 Mart'ta yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.
MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı, Alaca'yı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Siirt'te, Van'da yaşanan olaylara yönelik tepki yürüyüşünde bulunan bir grup, polisle yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.
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