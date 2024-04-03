Diyarbakır'da Abdullah Zeydan protestosunda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

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AHMET ÜN

Van Büyükşehir Belediyesi DEM Parti aday olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararının kaldırılmasına yönelik Diyarbakır'da protesto edenlerden gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da, DEM Parti Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanları seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ile çok sayıda partili, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın yerine mazbatanın ikinci olan AKP'li adaya verilmesi kararını protesto etmek için yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi.

Diyarbakır İl Seçim Kurulu önünden yürüyüşe geçmek isten gruba polisin müdahale etmesiyle yaşanan gerginlikte 4 kişi gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen 4 kişi bugün ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.