Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Adliye girişi ve binasını cep telefonu ile görüntüleyen 4 kişiyi, çevrede görevli trafik polisi uyardı. Uyarıya tepki gösteren kişiler, 'Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var' dediği iddia edilen şüpheliler, polis memuruyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 şüpheli, polis memuruna saldırdı. Polis memurunun durumu telsizle bildirilmesi üzerine, adliyede görevli polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Adliye Önünde Polise Saldırı - Son Dakika
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