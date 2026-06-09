Diyarbakır\'da Adliye Önünde Polise Saldırı

DİYARBAKIR'da adliye binasını cep telefonuyla görüntülerken kendilerini uyaran trafik polisine saldırdığı öne sürülen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Adliye girişi ve binasını cep telefonu ile görüntüleyen 4 kişiyi, çevrede görevli trafik polisi uyardı. Uyarıya tepki gösteren kişiler, 'Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var' dediği iddia edilen şüpheliler, polis memuruyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 şüpheli, polis memuruna saldırdı. Polis memurunun durumu telsizle bildirilmesi üzerine, adliyede görevli polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.