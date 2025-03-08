Diyarbakır'da Aileler Arasında Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık çalışanları sevk edildi.

Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemede kavgaya karışan Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hüseyin Y., Muhammet Y. Efe Y., Yalçın B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğunu öğrenilirken, kavgada yaşamını yitirenlerin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.