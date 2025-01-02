Diyarbakır'da Altın Dolandırıcılığı Operasyonu

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Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

(DİYARBAKIR) - Çeyrek altın ve yarım altınların ayarını düşürerek piyasaya sürdüğü belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi, 9 kişi gözaltına alınırken, 3 milyon değerinde altına el konuldu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, sadece darphane tarafından üretilebilen çeyrek altın ve yarım altınların ayarının bir atölyede düşürerek piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Düşük ayarlı altınların üretildiği atölyeye 'milyem' adı verilen bir operasyonu düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Atölyede yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon lira olan altına el konuldu.