Diyarbakır'da Anız Yangını Depoya Sıçradı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Anız Yangını Depoya Sıçradı

07.07.2026 19:31
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Diyarbakır Sur'da çıkan anız yangını rüzgarla depoya sıçradı, itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle boş bir depoya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Alevler, yakındaki boş bir depoya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında boş depoda hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Anız Yangını Depoya Sıçradı - Son Dakika

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