Diyarbakır\'da Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

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DİYARBAKIR'da apartman dairesinde çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Evin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,