Bağlar ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Zagros Apartmanı'nın 5'inci katındaki dairede, öğle saatlerinde çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında 1'i ağır 5 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da Apartman Yangını: 5 Yaralı
