Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'da 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralanan Veysi İ. (30), kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Veysi İ.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,