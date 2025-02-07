HAYATINI KAYBETTİ
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi Mehmet Felat Özdemir (37), kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Asansör Boşluğuna Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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