Diyarbakır\'da Asayiş Operasyonlarında 18 Tutuklama

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Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 174 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin kent merkezinde son bir ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda, 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, aranan 76, narkotik suçlardan da 98 olmak üzere 174 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.