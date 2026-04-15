Diyarbakır'da Bal Rekoltesi Artıyor
Diyarbakır'da Bal Rekoltesi Artıyor

15.04.2026 11:16
Mevsimsel yağışlar sayesinde balda yüksek rekolte bekleniyor, arıcılar umutlu.

Diyarbakır'da mevsimsel yağışlar sayesinde çiçeklenme döneminin uzamasıyla balda yüksek rekolte beklentisi arttı.

Son yıllarda iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmadan etkilenen kentte, kış aylarında düşen kar ve yağmur ile mart ve nisanda etkili olan yağış, çiftçilerin yanı sıra arıcılar için umut oldu.

Daha önce çiçeklerin az açması, çiçeklenme döneminin kısa sürmesi, açan çiçeklerin erken kuruması nedeniyle farklı illerdeki yaylalara gitmek zorunda kalan arıcılar, bu yıl memleketlerinde de arıları için bol besin bulmayı ümit ediyor.

Çiçeklerle dolan ovalarda daha uzun süre kalmak isteyen gezgin arıcılar, hala karla kaplı olmasından dolayı geç gidecekleri yaylalardan geç dönmeyi planlıyor.

"Rekoltede artış bekliyoruz"

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, son yıllarda kuraklıktan dolayı bitkilerdeki çiçeklenme süresinin çok kısaldığını, arıların besin bulmakta sıkıntı yaşadığını söyledi.

Satar, "Bu yıl yağışlarla beraber arılarda yoğun faaliyet bekliyoruz. Bu yıl inşallah bal oranı artacaktır. Bitkilerin uzun süre yağış almasından dolayı çiçekler doğada daha uzun süre kalacak ve arılar daha iyi besin bulacak." dedi.

Arılar parazit kaynaklı hastalıklara maruz kalmadığı sürece bal üreticilerinin ovada daha uzun kalacağını ve yaylalara daha geç gideceğini ifade eden Satar, "Çiçeklenmenin uzun sürmesiyle arılar daha çok dışarıda kalabilecek ve polen toplayabilecek. Bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde iyi bir rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

"Bu yıl bereketli"

Bölgede 21 yıldır arıcılık yapan Mehmet Gümüş, önceki yıllarda iklim şartları ve kuraklıktan dolayı verimde ve rekoltede düşüş yaşadıklarını belirtti.

Gümüş, şunları kaydetti:

"Bu yıl yağan kar ve yağmurla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında rekolte beklentimiz fazla. Yağmurların yağması ve çiçek türünün zenginliğiyle verimin beklentilerin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Örneğin pamuk, narenciye ve keven balında beklentimiz fazla. Kuraklık olursa çiçek türü zengin olmaz. Çiçek türünün zengin olması için yağmur şart. Yağmur olmazsa verim alamayız. Geçmiş yıllarda kuraklıktan dolayı verim alamadık. Beklentimiz bu yıl yağışlardan dolayı rekoltenin çok olması."

Bingöl'den gelerek Dicle Vadisi'ne kovanlarını bırakan gezgin arıcılardan Hasan Kara da ailesiyle 16 yıldır bu bölgeyi tercih ettiklerini söyledi.

Arıların doğanın canlanmasıyla uyandığını ve kovandan çıktığını anlatan Kara, "Hem ülke genelinde hem de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu sene güzel kar yağışı oldu. Ardından sürekli yağmur yağdı. Yağışlardan dolayı da bitki kökü iyi. İyi oranda polen bekliyoruz. Bu yıl bereketli, tabiata yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Başarısızlıklar art arda geldi JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası Kameraya yansıyan görüntü bomba Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:27
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
10:20
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
09:13
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı Komutana söylediklerine bakın
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
