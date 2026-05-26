Diyarbakır'da Bayram Trafik Denetimi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce, Kurban Bayramı'nda trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi amacıyla trafik denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için sürücülerin trafik kurallarına titizlikle uymasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Bu kapsamda ekiplerin "Bayram Sensiz Olmaz" sloganıyla yürüttükleri denetimlerde, sürücülere yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verildiği ifade edilen açıklamada, sıklıkla yapılan kural ihlallerine karşı ekiplerin kontrolleri artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için sahada görev yaptıkları vurgulandı.