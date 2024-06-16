Diyarbakır'da Besici, Mandalarını Dereye Sokarak Serinletiyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Besici, Mandalarını Dereye Sokarak Serinletiyor

Diyarbakır'da bir besici, aşırı sıcaktan etkilenen mandalarını serinlemeleri için dereye sokuyor. Mandalar, günün en sıcak saatlerinde suya girip hava sıcaklığının düştüğü saatlerde otlatılıyor. Besici, mandalarını yaklaşık 5 saat suda beklettiğini ve bu uygulamayı yaz ayları boyunca devam ettirdiğini belirtiyor. Diyarbakır'da hava sıcaklığının bayramın ikinci günü 40, üçüncü günü 41, dördüncü günü de 42 derece olması bekleniyor.

16.06.2024 15:17
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Diyarbakır'da bir besici, sıcak havadan etkilenen mandalarını dereye sokarak serinlemelerini sağlıyor.

Kentte besicilik yapan Velat Kaya (29) aşırı sıcaktan etkilenen mandalarını Devegeçidi mevkisinde bulunan dereye getiriyor. Günün en sıcak saatlerinde suya giren mandalar, hava sıcaklığının düştüğü saatlerde sudan çıkarılarak otlatılıyor.

Besici Kaya, AA muhabirine, mandaların aşırı sıcaklardan etkilendiğini, bu nedenle her gün 11.00 gibi Devegeçidi mevkisinde bulunan dereye getirdiğini söyledi.

Mandaları yaklaşık 5 saat suda beklettiğini ifade eden Kaya, "Köyde sadece biz manda besliyoruz. 70 mandamız var. Mandalar susuz yaşayamıyor. Buraya mecbur geliyoruz, yoksa hem bizim için hem de mandalar için çok zor oluyor. Yaz ayları Diyarbakır çok sıcak oluyor. Buraya geldiğimizde hem hayvanlar hem biz serinliyoruz. Bunu yaklaşık 4 ay boyunca yapıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da bayramın ilk günü hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçüldü. Kentte hava sıcaklığının bayramın ikinci günü 40, üçüncü günü 41, dördücü günü de 42 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Besici, Mandalarını Dereye Sokarak Serinletiyor - Son Dakika

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