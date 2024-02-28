Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır\'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

28.02.2024 16:53  Güncelleme: 16:56
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Muradiye Mahallesi 167. Sokak Aktay 3 Apartmanı'nın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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