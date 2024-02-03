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Diyarbakır'da bir plazanın restoranının bacasında yangın çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da bir plazanın restoranının bacasında yangın çıktı

Diyarbakır\'da bir plazanın restoranının bacasında yangın çıktı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir plazanın altındaki restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda restoranın baca kısmında hasar meydana geldi.

03.02.2024 14:11
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir plazanın altında faaliyet gösteren restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan bir plazanın altındaki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, duman nedeniyle tedbir amaçlı plazadaki vatandaşlar dışarı çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, restoranın baca kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA

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