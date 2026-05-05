Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında
05.05.2026 19:41
Geçen yıl birlikte yaşadığı 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından yargılanan sanık Cemal A'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde geçen yıl birlikte yaşadığı 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Cemal A'nın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Cemal A, maktulün annesi H.A, babası M.A. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Cemal A, İlayda Alkaş ile mutlu bir evliliklerinin olduğunu iddia ederek, resmi nikahlarının bulunmadığını belirterek, "Eşim bir sorunumuz olmamasına rağmen bir kez kadın sığınma evine gitti, sonra evine geri döndü. Eşim hamileydi. Çocuğu aldırmayı ve ayrılmayı düşündüğünü söyledi. Ailesinin evine yerleşti. Eşimle konuşmak için annesinin evine gittim. Evde kimse yoktu, kıraathanede bekledim. Binaya doğru gelen taksiden eşim, annesi, kız kardeşleri ve tanımadığım bir adamın indiğini gördüm. Yanımda bulundurduğum tabanca ile ateş ettim. Ardından taksiyle olay yerinden uzaklaştım. Sonra teslim oldum, pişmanım." ifadesini kullandı.

Maktulün annesi H.A. ise kızının görücü usulü evlendiğini belirterek, eşinin izin vermemesinden dolayı kızını 7 ay boyunca hiç görmediğini ileri sürdü.

H.A, "Doğum günü kutlamasına gittik. Döndüğümüzde taksi binanın yanında durdu. Cemal tabancayla ateş etti, kızım yere düştü. Şikayetçiyim." dedi.

Maktulün babası M.A. ise kızının ölümüyle ilgili sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

Duruşmada, başka bir suçtan tutuklanan O.K. de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tanık olarak dinlendi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları davaya katılma talebinde bulundu.

Maktulün ailesinin avukatları sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını, sanığın avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya katılma talebinin kabulüne, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarının davaya katılma taleplerinin ise reddine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Cemal A. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'da yaşayan İlayda Alkaş (22), merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki evine 16 Temmuz 2025'te annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönmüş, binaya girdiği sırada birlikte yaşadığı Cemal A'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
