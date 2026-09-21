Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

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- Geçen yıl birlikte yaşadığı 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından yargılanan sanık Cemal A'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde geçen yıl birlikte yaşadığı 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Cemal A'nın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Cemal A, maktulün annesi H.A, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İlayda Alkaş'ın kız kardeşi M.A, sanık ve ailesinin ablasına şiddet uyguladığını, ablasının yüzünde morluklar gördüğünü ileri sürerek, "Ablam intihar etmek istediğini ve bebeğini düşürdüğünü bana anlattı. Olay günü erkek arkadaşımın doğum gününü kutlamak için annem ve ablamla bir mekana gittik. Erkek arkadaşım sürekli telefonla uğraşıyordu ve tedirgin davranışları vardı. Kutlamanın ardından annem, ablam ve erkek arkadaşımla evimize doğru geldik. Erkek arkadaşım yanımızdan ayrıldığı anda binaya doğru geçerken sanık küfür ederek tabancayla ablama ateş etti." dedi.

Maktulün annesi H.A. ise şikayetçi olduğu sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Cemal A. ise "Eşimi öldürmeme ve hayatımızın karartılmasına eşimin annesi sebep oldu. Kendisinden şikayetçiyim." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ailenin avukatları sanığın cezalandırılmasını, sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı, 19 Ekim'e erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Cemal A. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'da yaşayan İlayda Alkaş (22), merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki evine 16 Temmuz 2025'te annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönmüş, binaya girdiği sırada birlikte yaşadığı Cemal A'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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