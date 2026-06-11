Diyarbakır'da Boğulma Olayı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Boğulma Olayı

11.06.2026 22:46
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12 yaşındaki Yunus İdris Demiroğlu, gölete düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gölete düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı İncehıdır Mahallesi Geçitli mezrasında, 12 yaşındaki Yunus İdris Demiroğlu, ailesinin arıcılık yaptığı bölgede bulunan gölete düştü.

Çevrede bulunanlar tarafından göletten çıkarılan Demiroğlu, Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Demiroğlu'nun cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca Demiroğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halil Ok Halil Ok:
    işte bu da gösteriyo ne kadar değişti oğlum insanlar. zamanımızda çocuklar su başında oyun oynarken büyüyorlardı çok az olaylar çıkardı ama şimdi eğitim eksik ailelerde kontrol eksik kültür değişti mi ne oldu bilemedim. ruhuna fatiha ama toplum olarak bi dertten çıkıyo başka dertten giriyoruz 0 0 Yanıtla
  • İsmail Chaos İsmail Chaos:
    maalesef bu tür olaylar ülkemizde sık yaşanıyo. komşu ülkelerde bakıyorum da çocuklara yönelik güvenlik önlemleri çok daha katı. hem okullarda hem mahallelerinde su kenarlarında korkuluk ve güvenlik görevlileri var. bizim de bu konuda çok acele etmemiz lazım. ölen çocuğun ailesine sabırlar diliyorum. 0 0 Yanıtla
  • Özlem Gölbaşı Özlem Gölbaşı:
    çok üzücü bir haber ya ne diyeceğim bu yaşta başına böyle birşey gelirse insan ne yapar! ailesi ne kadar da acı çekiyo herhalde ama bi yandan da çocuklara göl göleti gibi yerlerde daha dikkat edilmesi lazım gibi geliyo bana 0 0 Yanıtla
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