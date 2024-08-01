Diyarbakır'da büyük narko-terör operasyonu: 2 milyon 715 bin kök kenevir ve 180 kilo esrar ele geçirildi

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko-terör operasyonunda, 2 milyon 715 bin kök kenevir ve 180 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesine bağlı kırsal Yorulmaz, Baharlar ve Yorulmaz mahallelerinde narko-terör operasyonu düzenlendi. Operasyona ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 31 Temmuz 2024 günü bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yorulmaz, Baharlar ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında icrasına başlanılan 'Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Mehmet Kozça' narko-terör operasyonları başarıyla tamamlanmıştır. Operasyonlar kapsamında 2 milyon 715 bin kök kenevir bitkisi, 180 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir."