Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 785 bin 300 kök kenevir ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 785 bin 300 kök kenevir, 444 bin kök skunk, 379 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçeye bağlı kırsal Hedik, Karahasan ve Yolçatı mahallelerinde narko-terör operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, 785 bin 300 kök kenevir, 444 bin kök skunk, 342 kilogram kubar esrar ve 37 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen kenevir ve skunk, alınan numunelerin ardından imha edildi.