Diyarbakır'da çalınan kabloları saklayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da çalınan kabloları saklayan şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır\'da çalınan kabloları saklayan şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çalınan elektrik kablolarının eski su kuyusunda saklandığı bilgisi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 1 milyon lira değerindeki fiber optik kablo ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli jandarmaya teslim edildi ve adliyeye sevk edildi.

01.03.2024 16:13
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Diyarbakır'da çalınan kabloları eski su kuyusunda saklayan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Şubat'ta Silvan ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi'nde elektrik kablolarının çalındığına dair ihbar aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışma sonucu, hırsızlık yapılan bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki arazide eski su kuyusuna gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon lira olan fiber optik kablo ele geçirildi.

Malzemelerle birlikte yakalanan şüpheli Y.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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