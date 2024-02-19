Diyarbakır'da cami önünde çocukları bıçakla korkutan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da cami önünde çocukları bıçakla korkutan kişi gözaltına alındı

Diyarbakır\'da cami önünde çocukları bıçakla korkutan kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında yasal işlemler devam ediyor.

19.02.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
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Diyarbakır'da, bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçakla korkutan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan kişinin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şüpheli ile ilgili yasal işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Bağlar, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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