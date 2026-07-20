Diyarbakır'da Cansız Beden Bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak gözden kaybolan Mecnun Demir'in (20) cansız bedeni, suya düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıkta bulundu. Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hüseyin İÇLİ- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,
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