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Diyarbakır'da çekici minibüse çarptı: 10 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da çekici minibüse çarptı: 10 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çekici yolcu minibüsüne çarptı ve 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır\'da çekici minibüse çarptı: 10 yaralı
20.12.2023 - 11:19,  Güncelleme: 11:20
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çekicinin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

N.A.A. yönetimindeki 21 ABM 849 plakalı çekici, Diyarbakır- Elazığ kara yolunda V.C.Y. idaresindeki 21 HO 1014 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada, sürücü V.C.Y. ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza mahalindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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