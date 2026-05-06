Diyarbakır\'da Cenazeye Giden Araç Şarampole Yuvarlandı

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Kulp kara yolu Özbek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bir yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan M.Ç., A.Y., U.Ç. ve S.Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından önce ilçe hastanelerine, ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
