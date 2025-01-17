Olay, Yenişehir ilçesindeki bir telefon teknik servisinde meydana geldi. Müşterinin değiştirmek için getirdiği cep telefonunun bataryası, tamir sırasında dükkan sahibinin elinde patladı. Dükkan sahibi, bu sırada telefonu yere doğru fırlatarak tekmeleyip, iş yerinden dışarı çıkardı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Cep Telefonu Bataryası Patladı - Son Dakika
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