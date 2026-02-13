Diyarbakır\'da Çiftçi Eğitim Modeli

Diyarbakır'da çiftçiler deneyimlerini "Deneyim, Eğitim, Rehberlik ve İletişim Modeli" ile anlatıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca 2024-2025 arasında çiftçilerin ihtiyaçlarının günümüz koşullarında belirlenmesi amacıyla "Çiftçi Eğitimi İhtiyaç Analizi" adı altında kentte 3 bin 649 anket yapıldı.

Tüm illerde uygulanan çalışma sonucu çiftçilerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlere yeni bir kavram dahil edildi.

Kısa adı "DERİM" olan "Deneyim, Eğitim, Rehberlik ve İletişim Modeli" için Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 16 il pilot olarak belirlendi.

Bu model günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir anlayışla uzmanından çiftçiye, önder çiftçiden çiftçiye deneyim ve bilgi aktarımını, sahada edinilen üretim deneyimlerinin paylaşılmasını, yanlış uygulamaların ve sonuçlarının ortaya konulmasını, çiftçiler arasındaki yatay iletişimin artırılmasını ve yayım çalışmalarının katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi hedeflendi.

Deneyim paylaşımı etkinliklerinin en önemli unsuru paylaşım yapacak çiftçiler oldu.

Bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapan, paylaşım etkinliği konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, edindiği üretim deneyimlerini aktarmaya gönüllü, iletişim kabiliyeti yüksek, üretimi, işletmesi ve yaptıkları diğer çiftçiler tarafından takip edilen örnek/önder olarak nitelendirilen kentte 16 çiftçi ve önemli olan konular belirlendi.

Başlangıç için Aralık 2025-Mart 2026 dönemindeki her ay için en az iki nitelikli yayım faaliyeti istendi.

Proje kapsamında merkez Kayapınar ilçesi ile Ergani, Çınar ve Lice ilçelerinde örnek çiftçiler deneyimlerini paylaştı.

Verimli geçen "DERİM Projesi" ile ilgili programlar diğer ilçelerde de devam edecek.