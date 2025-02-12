Diyarbakır\'da Çiftlikten Kaçan Deve Kuşu Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Güncel

DİYARBAKIR'da çiftlikten kaçan deve kuşu, kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Batman kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Çiftlikten kaçan ve kara yolunda koşmaya başlayan deve kuşu, sürücülere zor anlar yaşattı. Sahibi A.Ö., deve kuşunu yakalamak için arabayla kovalarken, o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Deve kuşu, bir süre sonra gözlerden kayboldu.